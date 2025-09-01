El Guggenheim de Bilbao recibe 478.315 visitantes entre junio y agosto en el segundo mejor verano de su historia
El Museo Guggenheim Bilbao ha recibido un total de 478.315 visitantes entre junio, julio y agosto, lo que supone 4.822 más que en el mismo periodo del año pasado, en la que constituye la segunda mejor cifra en verano de su historia, y en el acumulado del año suma 921.971 visitantes.
Por meses, en junio disfrutaron de las exposiciones del Museo 117.508 visitantes, 6.921 más que el año pasado, en el mejor mes de junio desde la apertura. En julio, también el más exitoso de su trayectoria, fueron 165.853 los visitantes, 3.573 más que en 2024, y en agosto fueron 194.954 visitantes, 5.672 menos que el año pasado.
Un año más el público internacional ha sido mayoritario. Así, el 78% del total procedía de fuera del Estado, un 2% más que el año pasado, destacando el de Francia (16% del total), seguido de Gran Bretaña (10%), Alemania (9%), Holanda (8%), Italia (7%) y Estados Unidos (6%). Dentro del Estado, destaca el índice de vascos (4% del total), catalanes (4%) y madrileños (3%).
El día de mayor afluencia fue el miércoles 13 de agosto, con un total de 8.472 visitantes a lo largo de toda la jornada, según los datos del Museo bilbaíno.
En cuanto a la cifra acumulada del año, a 31 de agosto de 2025 el Museo ha recibido 921.971 visitantes, la más alta de su historia hasta la fecha, gracias a que los meses de mayo, junio y julio han sido los más exitosos desde la apertura.
Entre las claves del atractivo del Museo este verano se encuentra su amplia oferta expositiva, con muestras tan diversas y ambiciosas como 'Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas' (hasta el 28 de septiembre); 'in situ: Refik Anadol' (hasta el 12 de octubre) y 'Barbara Kruger: Another day. Another night' (hasta el 9 de noviembre).
EITB y Artium firman un acuerdo de colaboración para difundir el patrimonio de arte contemporáneo
El primer proyecto a desarrollar este 2025 consiste en la producción de dos piezas documentales sobre las trayectorias de las artistas Esther Ferrer y Mari Puri Herrero.
Euskalduna será el escenario de ‘Mastodophonika’ los próximos 5 y 6 de septiembre
El evento reúne sobre el escenario a Mastodonte, al Coro San Juan Bautista de Leioa y la Euskadiko Gazte Orkestra (EGO).
El Museo Bellas Artes Bilbao reabre el 8 octubre el edificio de 1970 con una programación especial
Con esta reapertura, el museo "alcanza un hito relevante" en su transformación, que culminará con la inauguración de ‘Agravitas’, prevista en junio de 2026.
El museo Artium mira a los primeros 15 años de Arteleku
El museo vitoriano ha rastreado el archivo del centro de arte y cultura contemporánea de Gipuzkoa para completar la exposición Artelekun zehar, 1987-2002, comisariada por Mikel Onandia, Sergio Rubira, Leire Vergara y Beatriz Herráez.
Txomin Olabarri, nuevo director general de Azkuna Zentroa
El nombramiento de Olabarri se produce tras el cese voluntario en el cargo de Fernando Pérez, quien ocupó la dirección de Azkuna Zentroa entre mayo de 2018 y diciembre de 2024.
Tabakalera presenta una exposición del cineasta y artista islandés Hlynur Pálmason
Las instalaciones audiovisuales, las series fotográficas, las pinturas y las esculturas del artista se podrán visitar hasta el 28 de septiembre, y Tabakalera ofrecerá, además, la filmografía completa de Pálmason.
El Guggenheim inaugura la exposición "Barbara Kruger: Another day. Another night"
La exposición repasa algunas de las primieras obras representativas de Kruger y ocupa completamente varias salas del Museo Guggenheim Bilbao. Anima al público a reflexionar sobre el lenguaje del poder, y se podrá visitar hasta el 9 de noviembre.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao recupera la exposición ''Euskadi, 1977-1979'' de Agustín Ibarrola
18 de los lienzos que Ibarrola creó para la exposición del museo en 1979 se presentan restaurados. Sumarán seis lienzos más, y los otros tres que completan las 27 piezas originales no han sido localizadas por el momento.
Ruth Asawa, Jasper Johns, Steve McQueen y Dan Flavin, en el Guggenheim en 2026
El patronato de la fundación del museo se reunió anoche por primera vez desde que Miren Arzalluz asumiera su dirección. El Guggenheim ha recibido más visitantes que nunca en lo que va de 2025.