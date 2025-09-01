Bilboko Guggenheim museoak 478.315 bisitari izan ditu ekainetik abuztura; historiako bigarren udarik onena izan da
Iazko aldi berean baino 4.822 bisitari gehiago izan ditu, eta aurten 921.971 bisitari izan ditu dagoeneko. Jende gehien bildu zen eguna abuztuaren 13a izan zen, asteazkena, 8.472 bisitari izan zituen egun osoan zehar.
Guggenheim Bilbao Museoak 478.315 bisitari izan ditu guztira ekain, uztail eta abuztu bitartean, hau da, iazko aldi berean baino 4.822 gehiago. Izan ere, historiako bigarren udarik onena izan da, eta 921.971 bisitari izan ditu dagoeneko 2025ean.
Hilabeteka, ekainean 117.508 bisitarik gozatu zuten Museoko erakusketez, iaz baino 6.921 gehiagok; ireki zenetik ekainik onena izan da. Uztailean 165.853 bisitari izan zituzten, 2024an baino 3.573 gehiago; abuztuan, berriz, 194.954 bisitari, iaz baino 5.672 gutxiago.
Aurten ere, nazioarteko publikoa izan da nagusi. Horrela, % 78 Espainiatik kanpokoak ziren, iaz baino % 2 gehiago. Frantziakoak ziren gehienak (% 16), ondoren Britainia Handikoak (% 10), Alemaniakoak (% 9), Holandakoak (% 8), Italiakoak (% 7) eta Estatu Batuetakoak (% 6).
Egunik jendetsuena abuztuaren 13a izan zen: 8.472 bisitari izan zituen egun horretan, museoak emandako datuen arabera.
Urteko kopuru metatuari dagokionez, 2025eko abuztuaren 31n museoak 921.971 bisitari izan zituen, orain arteko handiena, maiatz, ekain eta uztaila izan baitira ireki zenetik hilabeterik arrakastatsuenak.
Museoak uda honetan duen erakargarrien artean, eskaintza zabala dago, hainbat erakusketa interesgarrirekin: 'Helen Frankenthaler: araurik gabeko pintura' (irailaren 28ra arte); 'In situ: Refik Anadol' (urriaren 12ra arte) eta 'Barbara Kruger: Another day. Another night' (azaroaren 9ra arte).
Arteari buruzko albiste gehiago
EITBk eta Artiumek hitzarmena sinatu dute arte garaikidearen ondarea ikus-entzunezko lanen bitartez zabaltzeko
2025ean garatuko den lehen proiektua Esther Ferrer eta Mari Puri Herrero artisten ibilbideei buruzko bi pieza dokumental ekoiztea izango da.
Euskalduna izango da ‘Mastodophonika’ ikuskizunaren eszenatokia, irailaren 5 eta 6an
Ekitaldian Mastodonte, Leioako San Juan Bautista Abesbatza eta Euskadiko Gazte Orkestra (EGO) igoko dira taula gainera.
Bilboko Arte Ederren Museoak 1970eko eraikina berriro zabalduko du urriaren 8an, egitarau berezi batekin
Irekierarekin, museoak "mugarri garrantzitsua jarri du" bere eraldaketan, eta 2026ko ekainean aurreikusitako 'Agravitas' espazioaren inaugurazioarekin amaituko da.
Arteleku zentroaren lehen 15 urteei begira, Artiumen
Gasteizko museoak Gipuzkoako arte eta kultura garaikideko zentroaren artxiboa arakatu du, Mikel Onandia, Sergio Rubira, Leire Vergara eta Beatriz Herraezen komisariotzaren pean.
Txomin Olabarri, Azkuna Zentroko zuzendari nagusi berria
2018ko maiatzetik 2024ko abendura bitartean Azkuna Zentroko zuzendari izan zen Fernando Perezek kargua bere borondatez utzi ondoren, Olabarri izendatzea erabaki dute.
Tabakalerak Hlynur Pálmason zinemagile eta artista islandiarraren erakusketa aurkeztu du
Irailaren 28ra arte egongo dira ikusgai bakarkako erakusketako ikus-entzunezko instalazioak, argazki-sailak, pinturak eta eskulturak. Pálmasonen filmografia osoa eskainiko du Tabakalerak.
"Barbara Kruger: Another day. Another night" erakusketa zabaldu du Guggenheimek
Erakusketak Krugerren lan goiztiar adierazgarrietako batzuk berraztertzen ditu, eta goitik behera hartuko ditu Guggenheim Bilbao Museoko hainbat areto. Boterearen hizkuntzaren inguruan hausnarketa egitera bultzatuko du ikuslea, azaroaren 9ra arte.
Agustin Ibarrolaren ''Euskadi, 1977-1979'' erakusketa berreskuratu du Arte Ederren Bilboko Museoak
Agustin Ibarrolak 1979an museorako sortu zuen jatorrizko instalazioko 18 mihise zaharberrituta aurkeztuko dira. Sei gehiago batuko dituzte, eta jatorriko 27 aleko multzoa osatzeko falta diren beste hirurak galdutzat eman dituzte.
Ruth Asawa, Jasper Johns, Steve McQueen eta Dan Flavin, Guggenheimen 2026an
Bilboko museoaren fundazioko patronatuak bilera egin du bart, Miren Arzalluz zuzendari nagusi denetik egin duen lehenengoa. Museoak inoiz baino bisitari gehiago izan ditu 2025ean.