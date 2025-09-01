BISITAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Guggenheim museoak 478.315 bisitari izan ditu ekainetik abuztura; historiako bigarren udarik onena izan da

Iazko aldi berean baino 4.822 bisitari gehiago izan ditu, eta aurten 921.971 bisitari izan ditu dagoeneko. Jende gehien bildu zen eguna abuztuaren 13a izan zen, asteazkena, 8.472 bisitari izan zituen egun osoan zehar.

MUCHISIMO CALOR HOY EN BILBAO FRENTE AL MUSEO GUGGENHEIM DESDE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA BILBAINA
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guggenheim Bilbao Museoak 478.315 bisitari izan ditu guztira ekain, uztail eta abuztu bitartean, hau da, iazko aldi berean baino 4.822 gehiago. Izan ere, historiako bigarren udarik onena izan da, eta 921.971 bisitari izan ditu dagoeneko 2025ean.

Hilabeteka, ekainean 117.508 bisitarik gozatu zuten Museoko erakusketez, iaz baino 6.921 gehiagok; ireki zenetik ekainik onena izan da. Uztailean 165.853 bisitari izan zituzten, 2024an baino 3.573 gehiago; abuztuan, berriz, 194.954 bisitari, iaz baino 5.672 gutxiago.

Aurten ere, nazioarteko publikoa izan da nagusi. Horrela, % 78 Espainiatik kanpokoak ziren, iaz baino % 2 gehiago. Frantziakoak ziren gehienak (% 16), ondoren Britainia Handikoak (% 10), Alemaniakoak (% 9), Holandakoak (% 8), Italiakoak (% 7) eta Estatu Batuetakoak (% 6).

Egunik jendetsuena abuztuaren 13a izan zen: 8.472 bisitari izan zituen egun horretan, museoak emandako datuen arabera.

Urteko kopuru metatuari dagokionez, 2025eko abuztuaren 31n museoak 921.971 bisitari izan zituen, orain arteko handiena, maiatz, ekain eta uztaila izan baitira ireki zenetik hilabeterik arrakastatsuenak.

Museoak uda honetan duen erakargarrien artean, eskaintza zabala dago, hainbat erakusketa interesgarrirekin: 'Helen Frankenthaler: araurik gabeko pintura' (irailaren 28ra arte); 'In situ: Refik Anadol' (urriaren 12ra arte) eta 'Barbara Kruger: Another day. Another night' (azaroaren 9ra arte).

Guggenheim Bilbo Museoak Artea

Arteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu