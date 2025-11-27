Arranca la XIV edición de FIG Bilbao, Festival Internacional del Grabado y Arte sobre Papel
El encuentro tendrá lugar entre el 27 al 30 de noviembre, en el Euskalduna. Taiwán es el país invitado de este año, en el encuentro que muestra la situación actual y las tendencias de la gráfica contemporánea.
