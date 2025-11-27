Art on Paper Festival
FIG Bilbao Grabatu eta Paperean Artearen Nazioarteko Jaialdiaren XIV. edizioa hasi da

GRABATU ETA PAPEREAN ARTEAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA Bilboko Euskaldunan
18:00 - 20:00

2025eko azaroaren 27tik 30era egingo dute topagunea, Euskaldunan. Grafika garaikideko egunerokotasuna eta joerak erakusten dituen bilkurako herrialde gonbidatua Taiwan da. 

Euskalduna Jauregia Artea

