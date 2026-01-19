El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la versión accesible, en relieve, de una obra del artista Luis Meléndez.

Este trabajo y otros de las diez anteriores ediciones serán expuestos en 16 centros escolares de Bizkaia, y permitirán así que el alumnado con problemas de visión disfrute de la experiencia del arte, mientras que el resto del las y los escolares, con los ojos tapados, sentirán las consecuencias de las deficiencias visuales .