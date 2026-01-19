El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta otra obra del programa Ukitzeko Artea para personas ciegas
El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la versión accesible, en relieve, de una obra del artista Luis Meléndez.
Este trabajo y otros de las diez anteriores ediciones serán expuestos en 16 centros escolares de Bizkaia, y permitirán así que el alumnado con problemas de visión disfrute de la experiencia del arte, mientras que el resto del las y los escolares, con los ojos tapados, sentirán las consecuencias de las deficiencias visuales .
