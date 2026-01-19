Arte irisgarria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ukitzeko Artea programako beste lan bat aurkeztu du Arte Ederren Bilboko Museoak, pertsona itsuentzat

Ukitzeko Artea Arte Ederren Bilboko Museoarne programa
18:00 - 20:00
"Ukitzeko Artea"

Azken eguneratzea

Luis Melendez artistaren obra baten ukitzeko bertsioa aurkeztu du gaur Arte Ederren Bilboko Museoak.

Lan hori eta aurreko hamar edizioetako beste batzuk Bizkaiko 16 ikastetxetan erakutsiko dituzte. Ikusmen arazoak dituzten ikasleei artearen esperientziaz gozatzeko aukera emango die, eta gainerako ikasleek, begiak tapatuta dituztela,  ikusmen gabeziak dituztenen ondorioak sentituko dituzte.

Bilboko Arte Ederren Museoa Artea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X