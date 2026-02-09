Exposición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta una retrospectiva sobre la arquitecta Denise Scott Brown

Denise Scott Brown arkitektoari buruzko erakusketa Arte Ederren Bilboko Museoan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denise Scott Brown arkitektoari buruzko atzera begirakoa aurkeztu du Bilboko Arte Ederren Museoak

Última actualización

Denise Scott Brown (Nkana, Zambia, 1931) es una de las arquitectas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La exposición sobre el trabajo de la viajera, fotógrafa y activista se estructura en tres secciones: ciudad, calle y casa.

Museo de Bellas Artes de Bilbao Arte

Te puede interesar

Arte galeriak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las galerías de arte cierran una semana, para que el IVA de los productos y servicios culturales sea inferior al 10 %

Piden que se cumpla la normativa europea aprobada en 2022, y que se aplique un IVA reducido a los productos y servicios culturales. En el cine, el teatro o la literatura, por ejemplo, esa reducción ya está vigente, pero, a diferencia de otros países, la venta de obras de arte ha quedado exenta, por lo que las galerías no abrirán sus puertas del 2 al 7 de febrero.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Museo de Durango presenta una colección de grabados de Piranesi

El Museo de Arte e Historia de Durango acoge hasta el 26 de abril la exposición "Giovanni Battista Piranesi. Roma imaginada". Piranesi, creador de gran prestigio nacido en el siglo XVIII, estudió grabado en el Véneto, y creó sobre todo en Roma. La exposición de Durango está basada en la colección de José Ignacio Olave y ha sido comisariada por Garazi Arrizabalaga, directora del museo de Durango. 

Ukitzeko Artea Arte Ederren Bilboko Museoarne programa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta otra obra del programa Ukitzeko Artea para personas ciegas

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la versión accesible, en relieve, de una obra del artista Luis Meléndez. Este trabajo y otros de las diez anteriores ediciones serán expuestos en 16 centros escolares de Bizkaia, y permitirán así que el alumnado con problemas de visión disfrute de la experiencia del arte, mientras que el resto del las y los escolares, con los ojos tapados, sentirán las consecuencias de las deficiencias visuales .

Cargar más
Publicidad
X