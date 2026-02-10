El retrato de la reina María de Francia, esposa de Luis XV, data de 1748. La versión original del cuadro se encuentra en el Palacio de Versalles. y esta copia ha sido cedida al museo de Baiona por una familia con origen mexicano y vasco.

En las primeras diez semanas desde su reapertura, el restaurado museo ha recibido más de 50 000 visitantes; el 30 % han sido baionarras y otro tercio vascos de otros lugares.