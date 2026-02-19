SAN SEBASTIÁN

Desde hoy en Tabakalera, la exposición "Standing Here Wondering Which Way to Go" de la artista Zineb Sedira

18:00 - 20:00
La muestra evoca los movimientos de liberación y las utopías africanas de las décadas de 1960 y 1970.

Tabakalera Arte

