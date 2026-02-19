El Gobierno Vasco ha incorporado a su programa Colección Compartida 31 obras de 21 artistas, para lo que ha utilizado 300 482 euros, un 50 % más que en ediciones anteriores, “manteniendo un criterio de paridad tanto en la inversión como en el número de artistas representados”.

Desde 2020, el Gobierno ha adquirido un total de 205 obras de artistas vascos y vascas, que han pasado a formar parte de patrimonio público. La selección, realizada por un comité participado por Artium Museoa, Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco; Bilbao Museoa, Museo de Bellas Artes de Bilbao y Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea incluye disciplinas como la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía o el audiovisual.

Las obras adquiridas son trabajos de Mikel Eskauriaza, Gema Intxausti, Manu Muniategiandikoetxea, Susana Talayero, Amaya Suberviola, Gustavo Almarcha, Izaro Ieregi, Gabriela Kraviez, Usoa Fullaondo, Xabier Morrás, Mar de Dios, Diego Matxinbarrena, Idoia Leache, Imanol Marrodán, Miren Doiz, María Luisa Fernández, Ángel Bados, José Ramón Amondarain, Lara Almarcegui, Estanis Comella y Francisco Ruiz de Infante.