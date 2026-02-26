SAN SEBASTIÁN

Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kutxa Fundazioak ibilbide bat proposatu du Elena Asinsen obran zehar

Última actualización

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI.

La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Donostia-San Sebastián Arte

