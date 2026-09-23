CINE VASCO
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Del guion a la pantalla: así acompaña EITB al cine vasco

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gidoitik pantailara: horrela laguntzen dio EITBk euskal zinemari

Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Financiación, rodaje, festivales, salas y plataformas forman parte de un mismo recorrido. Pero, ¿qué papel juega EITB en cada una de estas etapas?

Festival de Cine de San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca

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