¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Del guion a la pantalla: así acompaña EITB al cine vasco
Euskaraz irakurri: Gidoitik pantailara: horrela laguntzen dio EITBk euskal zinemari
Financiación, rodaje, festivales, salas y plataformas forman parte de un mismo recorrido. Pero, ¿qué papel juega EITB en cada una de estas etapas?
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Presentan en Zinemaldia el documental 'Agur esan barik' sobre la gira de despedida de Gatibu
EN DIRECTO
Hace min.
Penélope Cruz acapara todas las miradas en la alfombra roja de 'La bola negra', en San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
Foto de familia del jurado de la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
Javier Ambrossi: "'La bola negra' es un grito contra la guerra y a favor de la libertad"
EN DIRECTO
Hace min.
Calparsoro y su equipo anuncian el estreno en enero de "El confidente" en el marco del Zinemaldia
Cargar más