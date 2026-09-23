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Gidoitik pantailara: honela laguntzen dio EITBk euskal zinemari
Finantzaketa, filmaketa, jaialdiak, zinema-aretoak eta plataformak ibilbide beraren parte dira. Baina, zer eginkizun du EITBk etapa horietako bakoitzean?
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