EUSKAL ZINEMA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gidoitik pantailara: honela laguntzen dio EITBk euskal zinemari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Naiara Ballesteros | EITB

Azken eguneratzea

Finantzaketa, filmaketa, jaialdiak, zinema-aretoak eta plataformak ibilbide beraren parte dira. Baina, zer eginkizun du EITBk etapa horietako bakoitzean?

Zinemaldia Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X