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Tesla presenta el Roadster, un vehículo capaz de planear y acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo
El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes. "Bueno, ha funcionado", ha declarado el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra. El empresario ha reconocido que el deportivo no esta necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.
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