Tecnología
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tesla presenta el Roadster, un vehículo capaz de planear y acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Teslak Roadster aurkezten du, 0tik 100era segundo batean baino gutxiagoan hegan egiteko eta azeleratzeko gai den ibilgailua

EITB

Última actualización

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes. "Bueno, ha funcionado", ha declarado el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra. El empresario ha reconocido que el deportivo no esta necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Industria del automóvil Tecnología

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X