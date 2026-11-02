Presentan seis nuevos juegos de palabras para enriquecer nuestro euskera

Elhuyar ha puesto en marcha seis juegos de palabras para enriquecer el euskera a través de juegos, una nueva opción para trabajar el euskera de forma lúdica y entretenida.

Algunos de los juegos permiten elegir dos niveles de dificultad (fácil o difícil) y en cada uno de ellos se podrá practicar de forma libre o en modo de competición.

Los usuarios también tienen la posibilidad de apuntarse para competir con otros jugadores participando en las clasificaciones .

Todas las palabras que se utilizan en los juegos están cogidas de Elhuyar Hiztegia, por lo que las personas usuarias podrán consultar en cualquier momento las entradas del diccionario, los significados de las palabras, sus usos y demás información.

Seis son los juegos de palabras publicados hoy: Hitz-katea, Anagrama, Urkatua, Hitzak konektatu, Asmatu hitza y Hitza ezabatu. El sistema permite elegir a qué jugar, pero también una opción diaria: escogiendo "Gaurko jolasa", cada día se activará uno de los seis juegos, de forma que quienes jueguen lo harán en las mismas condiciones y podrán competir entre sí.