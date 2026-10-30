Presentan BAAI.EUS, una innovadora herramienta para crear páginas web en euskera sin saber programar

PUNTUEUS ha presentado este viernes BAAI.EUS, una innovadora herramienta digital que marcará un nuevo hito en el desarrollo de la inteligencia artificial en euskera. Permite a pequeños negocios, profesionales y empresas crear páginas web en euskera de forma sencilla y sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Durante la presentación, los promotores han calificado el proyecto de hito, ya que es la primera vez que la inteligencia artificial en euskera Latxa, desarrollada por el centro HiTZ, se integra en una aplicación práctica.

En los últimos años, numerosos usuarios han solicitado a PUNTUEUS, además del registro de un dominio, ayuda para crear su propia página web. BAAI.EUS nace para dar respuesta a esa necesidad. "Con esta herramienta queremos ofrecer a las pequeñas empresas, a los autónomos y a otros agentes la posibilidad de llevar sus proyectos a Internet con un dominio .EUS, ayudándoles a superar las barreras tecnológicas que hasta ahora lo dificultaban", ha señalado Josu Waliño, director de PUNTUEUS. "De este modo, damos otro paso en la presencia del euskera en el entorno digital", ha añadido.

La principal novedad de BAAI.EUS es que el usuario no tiene que crear la página web desde cero. Gracias a la inteligencia artificial Latxa, puede generar una primera versión a partir de información que ya existe. No obstante, la plataforma ofrece otras dos opciones para que cada usuario pueda crear su web según sus necesidades: partir de una plantilla prediseñada o construirla desde cero.