Su creador es Santiago Siri, impulsor de las bitcoins, tecnólogo y divulgador. Todo está generado por IA: los presentadores, los guiones, las imágenes… El experimento ha creado debate sobre los riesgos de que la IA reemplace a profesionales, aunque su creador asegura que la reflexión es otra. ¿Cuándo la automatización de contenidos deja de ser periodismo?