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¿Ha muerto el Periodismo? Nace en Argentina el primer informativo creado 100 % con IA

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Euskaraz irakurri: Kazetaritza hil da? Argentinan jaio da IArekin osoki sortutako lehen albistegia

EITB

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Su creador es Santiago Siri, impulsor de las bitcoins, tecnólogo y divulgador. Todo está generado por IA: los presentadores, los guiones, las imágenes… El experimento ha creado debate sobre los riesgos de que la IA reemplace a profesionales, aunque su creador asegura que la reflexión es otra. ¿Cuándo la automatización de contenidos deja de ser periodismo?

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