Tesla presenta el Cybercab, su apuesta por los robotaxis autónomos

"Retos Robótica" es un proyecto pionero del Gobierno de Navarra y ADACEN, cuyo objetivo es usar la robótica para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad. La novedad es que las personas usuarias y sus familias son quienes guían a los desarrolladores desde el primer minuto: así, la tecnología se adapta a ellos, y no al revés.