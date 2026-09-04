TAXI SIN CONDUCTOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tesla presenta el Cybercab, su apuesta por los robotaxis autónomos

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Teslak Cybercab aurkeztu du, robotaxi autonomoen aldeko apustua

EITB

Última actualización

Tesla ha presentado este jueves el Cybercab, un vehículo eléctrico de dos plazas diseñado para funcionar como robotaxi autónomo. El automóvil prescinde de volante y pedales y depende completamente del sistema de conducción autónoma desarrollado por la compañía. Tesla ha lanzado una primera serie de 45 vehículos, que ya opera en Texas y Florida, pero la compañía prevé ampliar progresivamente el servicio hasta cubrir otras zonas de Estados Unidos.

Taxis Tecnología

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Robots a medida: Navarra impulsa una tecnología diseñada por y para las personas mayores

"Retos Robótica" es un proyecto pionero del Gobierno de Navarra y ADACEN, cuyo objetivo es usar la robótica para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad. La novedad es que las personas usuarias y sus familias son quienes guían a los desarrolladores desde el primer minuto: así, la tecnología se adapta a ellos, y no al revés.
Txinako Robotak argazkia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La robótica más evolucionada, con el desarrollo de humanoides integrados en nuestra vida cotidiana, llega a la conferencia internacional de China

En las últimas exposiciones han presentado robots jugando al ping-pong, bailando y luchando. Esta vez, más allá de dar espectáculo, los robots son capaces de trabajar, tanto en casa como en las fábricas. Las ventas de robots se han cuadruplicado a nivel internacional; la empresa Unitree ha debutado en la bolsa de Shanghái esta semana. Aseguran que dentro de pocos años formarán parte de nuestro día a día.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Farmear aura", el nuevo fenómeno viral de redes sociales

“Farmear aura” es hacer cosas, normalmente de forma repetitiva o exagerada, para conseguir y acumular “aura”; es decir, presencia, estilo o respeto ante los demás. Gana quien consigue hacer la acción más épica o demostrar más presencia, acumulando así más “aura” que su rival. Pero también funciona al revés: una caída, un fallo o un momento incómodo puede hacerte perder “aura”. Y tú, ¿conocías esta nueva moda?

Cargar más
Publicidad
X