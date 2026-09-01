Robots a medida: Navarra impulsa una tecnología diseñada por y para las personas mayores
"Retos Robótica" es un proyecto pionero del Gobierno de Navarra y ADACEN, cuyo objetivo es usar la robótica para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad. La novedad es que las personas usuarias y sus familias son quienes guían a los desarrolladores desde el primer minuto: así, la tecnología se adapta a ellos, y no al revés.
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La robótica más evolucionada, con el desarrollo de humanoides integrados en nuestra vida cotidiana, llega a la conferencia internacional de China
En las últimas exposiciones han presentado robots jugando al ping-pong, bailando y luchando. Esta vez, más allá de dar espectáculo, los robots son capaces de trabajar, tanto en casa como en las fábricas. Las ventas de robots se han cuadruplicado a nivel internacional; la empresa Unitree ha debutado en la bolsa de Shanghái esta semana. Aseguran que dentro de pocos años formarán parte de nuestro día a día.
"Farmear aura", el nuevo fenómeno viral de redes sociales
“Farmear aura” es hacer cosas, normalmente de forma repetitiva o exagerada, para conseguir y acumular “aura”; es decir, presencia, estilo o respeto ante los demás. Gana quien consigue hacer la acción más épica o demostrar más presencia, acumulando así más “aura” que su rival. Pero también funciona al revés: una caída, un fallo o un momento incómodo puede hacerte perder “aura”. Y tú, ¿conocías esta nueva moda?
La mayoría de los carteles con inteligencia artificial tienen un aspecto similar
En la base de estas imágenes está el trabajo de dibujantes y diseñadores. Viven la situación con preocupación, ya que cada vez vemos con más frecuencia este tipo de carteles en las calles o en las redes sociales. En este contexto, expertos publicitarios aseguran que el uso de la inteligencia artificial puede ser perjudicial para las marcas.
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