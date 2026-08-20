La robótica más evolucionada, con el desarrollo de humanoides integrados en nuestra vida cotidiana, llega a la conferencia internacional de China

En las últimas exposiciones han presentado robots jugando al ping-pong, bailando y luchando. Esta vez, más allá de dar espectáculo, los robots son capaces de trabajar, tanto en casa como en las fábricas. Las ventas de robots se han cuadruplicado a nivel internacional; la empresa Unitree ha debutado en la bolsa de Shanghái esta semana. Aseguran que dentro de pocos años formarán parte de nuestro día a día.