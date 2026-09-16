Mark Zuckerberg apuesta por evaluadores independientes para analizar las IA, no por frenar

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha apostado por que evaluadores y asesores independientes analicen los sistemas y los modelos de inteligencia artificial que desarrollan las empresas, pero no por frenar su desarrollo.

Lo ha hecho en una entrada en la red social X, en la que ha señalado que cada laboratorio tiene "la responsabilidad y el incentivo" de avanzar al ritmo necesario para entrenar a sus modelos de una forma segura y la capacidad de tomar sus propias medidas para garantizar que eso suceda.

Zuckerberg ha recordado que Meta retrasó durante meses el lanzamiento de su último modelo de inteligencia artificial (Muse) para centrarse en su seguridad, pero también que no exigieron al resto de empresas que lo hicieran también; "simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque era claramente lo correcto para la gente y para nosotros", mantiene.

"Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo", ha escrito en X, donde mantiene que contratar evaluadores y asesores independientes "es la mejor práctica de la industria".

Afirma que Meta ha asumido ese compromiso con la seguridad y que "otros laboratorios también pueden hacerlo" , y que la clave para construir un futuro positivo para todos "reside en mantener el equilibrio de poder adecuado".