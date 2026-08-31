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Instagram limitará los perfiles de personas creadas con inteligencia artificial que estén sin identificar

La red, propiedad de Meta, cambiará el nombre de la actual etiqueta de "creador de IA" por "perfil generado por IA". La medida no afecta a los usuarios que simplemente utilizan herramientas de IA para crear o editar contenido.
(Foto de ARCHIVO) FILED - 11 December 2016, Bavaria, Munich: A general view of the logo of US social media application Instagram. Photo: Tobias Hase/dpa 11/12/2016 ONLY FOR USE IN SPAIN
Instagram. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Instagramek mugatu egingo ditu adimen artifizialarekin sortuta eta identifikatu gabe dauden erabiltzaileen profilak

Agencias | EITB

Última actualización

La red social Instagram pondrá una etiqueta a los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA) y reducirá su visibilidad si sus responsables no avisan de que detrás de esas cuentas no hay una persona real.

La red, propiedad de Meta, cambiará el nombre de la actual etiqueta de "creador de IA" por "perfil generado por IA".

Según ha explicado la empresa en un comunicado, la medida busca que los usuarios entiendan mejor que la persona que aparece en el perfil ha sido creada mediante herramientas de IA.

Instagram comenzó a probar esta identificación a principios de año tras detectar que algunos usuarios se sentían "engañados" al descubrir perfiles que parecían pertenecer a personas reales, pero que eran personajes generados mediante IA.

A partir de ahora, los responsables de estas cuentas podrán activar voluntariamente la etiqueta desde la configuración de su perfil.

Para quienes no lo hagan, la plataforma identificará perfiles que utilizan personas generadas por IA y sus responsables recibirán una notificación para dejar de aparecer en las recomendaciones de Instagram.

Las cuentas afectadas tendrán dos opciones: añadir la etiqueta de "perfil generado por IA" o recurrir la decisión si consideran que Instagram se ha equivocado.

La medida no afecta a los usuarios que simplemente utilizan herramientas de IA para crear o editar contenido. 

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