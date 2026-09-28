OpenAI ha tomado la decisión de pausar el entrenamiento de sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) más capaces tras registrar una serie de incidentes de seguridad que van desde salirse del entorno aislado de pruebas en el que se entrena a sus agentes, hasta intentos de 'hackeo' de sitios web del Gobierno de Estados Unidos o accesos masivos a una web de la ONU.

La decisión se compartió el pasado viernes, después de que uno de sus agentes de IA saliera del 'sandbox' a internet tras intentar sin éxito identificar al autor de una publicación de un blog por cauces normales.



En concreto, según ha explicado el laboratorio de IA en un comunicado en su web, el agente de OpenAI dio con un fallo en el filtrado DNS del 'sandbox' y lo aprovechó para acceder a internet real y enviar 19 preguntas a un 'chatbot' público externo, tanto con pistas sobre el autor como para buscar otras formas de acceder a la web, aunque no fue capaz de resolver la tarea.



El sistema de monitorización lanzó una alerta a los 12 minutos sobre el comportamiento desalineado y una persona la revisó en los tres minutos siguientes. No obstante, OpenAI tardó dos horas y media en detener la operación del agente de IA, una vez resuelto el problema.

Por tanto, se trata de otro caso más en el que sus modelos actúan libremente sin seguir las pautas de la tecnológica. Asimismo, aunque OpenAI sostiene que el incidente es "mucho menos grave" que otros anteriores, le da importancia al ser el primero desde que reforzó la seguridad tras el 'hackeo' de Hugging Face en julio.

Teniendo en cuenta todo ello, la respuesta de OpenAI ante esta situación ha sido pausar todo el entrenamiento, la evaluación y la inferencia con uso de herramientas de sus modelos más capaces. Esta pausa se llevará a cabo, al menos, hasta que consigan solucionar este comportamiento en sus modelos.