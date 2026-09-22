Adimen artifiziala
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Kazetaritza hil al da? Adimen artifizialarekin sortutako lehen albistegia egin dute Argentinan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Santiago Siri da sortzailea, bitcoin bultzatzailea, teknologoa eta dibulgatzailea. Dena adimen artifizialak sortutakoa da: aurkezleak, gidoiak, irudiak... AAk profesionalak ordezkatuko dituen beldur dira asko, baina hausnarketarako aukera ere dela dio sortzaileak. Noiz uzten dio edukien automatizazioak kazetaritza izateari?

Inteligentzia artifiziala Kazetaritza Teknologia

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