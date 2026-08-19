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"Aura farmeatzea", sare sozialetako lehiaketa birala

Iragarkia
18:00 - 20:00
"Farmear aura", sare sozialen fenomeno biral berria. Bideoa: EiTB Media.
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EITB

Azken eguneratzea

“Aura farmatzea” zerbait behin eta berriz edo neurriz gaindi egitea da, “aura” irabazi eta pilatzeko; hau da, besteen aurrean presentzia, estiloa edo errespetua erakusteko. Lehiakide bakoitza saiatzen da ahalik eta ekintzarik ikusgarriena egiten edo presentzia handiena erakusten, aurkariak baino “aura” gehiago lortzeko. Hala ere, alderantziz ere funtzionatzen du: eroriko batek, huts egite batek edo une lotsagarri batek “aura” galtzea ekar dezake. Eta zuk... ezagutzen al zenuen moda berria?

Teknologia Sare Sozialak TikTok

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