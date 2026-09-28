OpenAIk bere modelo indartsuenen entrenamendua eten du NBEren eta AEBetako Gobernuaren webguneetan izandako gorabeheren ondoren
Bere agenteetako bat ingurune isolatutik Internetera atera ondoren hartu du erabakia. Blog bateko argitalpen baten egilea bide arruntetik identifikatzen saiatu zen.
OpenAIk gaitasun handiena duten Adimen Artifizialeko (IA) modeloen entrenamendua geldiarazteko erabakia hartu du, segurtasun-gertakari batzuk erregistratu ostean: agenteak entrenatzen diren ingurune isolatutik irtetea, AEBetako Gobernuaren webguneak 'hackeatzeko' saiakerak edo NBEren webgune baterako sarbide masiboak.
Erabakia joan den ostiralean jakinarazi zen, AAko agenteetako bat 'sandbox' edo probaleku isolatutik Internetera atera ostean. Blog batean zegoen argitalpen baten egilea bide arruntetatik identifikatzen saiatu zen.
Zehazki, AAko laborategiak bere webgunean azaldu duenez, OpenAIko agenteak akats bat izan zuen 'sandbox' aren DNS iragazkian, eta hori aprobetxatu zuen benetako Interneten sartzeko eta kanpoko 'chatbot' publiko batera 19 galdera bidaltzeko. Dena den, ez zuen bere helburua lortu.
Monitorizazio sistemak 12 minutura bidali zuen alerta, eta pertsona batek aztertu zuen gertatutakoa ordutik hiru minutura. Hala ere, OpenAIk bi ordu eta erdi behar izan zituen AAko agentearen operazioa gelditzeko.
Beraz, modeloek, libreki, arduradunen jarraibideei muzin eginda, jarduten duten beste kasu bat da. Era berean, OpenAIk gertakaria aurreko beste batzuk baino "askoz ere arinagoa" dela dioen arren, garrantzia eman dio, uztailean, Hugging Faceren 'hackeoa'ren ondoren, segurtasuna indartu zuenetik lehena baita.
Hori guztia kontuan izanda, OpenAIk bere tresna indartsuenen entrenamendu, ebaluazio eta inferentzia guztiak geldiaraztea erabaki du.
Azkenaldiko gertakariak
OpenAIk jakinarazitako gertakari hau ez da izan azkenaldian gertatu den bakarra. Bere modeloen entrenamendua geldiarazteko erabakia, halaber, arduradunen jarraibideekin lerrokatuta ez dauden beste portaera batzuek eragin dute.
OpenAIk bere blogean partekatu duen bezala, horietako batean, erabiltzaileek emandako 53 irudi modu desegokian igo ziren irudiak gordetzeko guneetara, publikoki zerrendatu gabeko esteken bidez. Irudi horiek erabiltzaileek partekatu zituzten modeloekin duten interakzioaren esparruan, eta entrenamenduetan erabiltzeko ziren soilik.
Bestalde, The New York Times egunkariak jaso duenez, OpenAIren modeloak AEBko Hezkuntza Departamentuaren webgunea 'hackeatzen' saiatu ziren, eskubide zibilen bulegoaren datuak lortzeko, baina ez zuten lortu.
Halaber, Hugging Faceren hackeoa edo AEBko Gobernuaren webguneen aurkako erasoak baino arinagoa den kasu batean, apirila eta ekaina bitartean, OpenAIko agenteak 16.000 aldiz baino gehiagotan sartu ziren Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentziaren estatistika webgunean, Rowan Howard-Jones segurtasun ikertzaileak bere blogean partekatu duenez.
Ikertzailearen ustez, "oso litekeena" da OpenAIren agenteak izatea hori egin zutenak, erabilitako sarbide-eskaeren etiketetan 'CHATGPTTEST1' edo 'OAI_META_1312' izenak agertzen direlako, eta, gainera, AAren laborategi berak aurretik onartu dituen beste gertakari batzuekin bat datozen IP helbideak erabili zituztelako.
Sarbide horien helburua jada publikoak diren informazioak lortzea zen, baina Howard-Jonesek jarrera hori mahai gaineratu zuen, erantzun gisa ezezkorik onartuko ez balute bezala jokatu zutelako agenteek.