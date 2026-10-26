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Pilotakada, un videojuego inspirado en la pelota mano que triunfa dentro y fuera de Euskal Herria
Pilotakada es un juego de pelota vasca desarrollado por un profesor de matemáticas tafallés: Aralar Erdozain. Lanzó la aplicación en julio y ya ha conseguido más de 30.000 descargas, más de la mitad en México. El juego está disponible para Android y iPhone en euskera, castellano, inglés y francés, y Aralar ya trabaja para llevarlo también a los ordenadores.
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