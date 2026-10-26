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Pilotakada, un videojuego inspirado en la pelota mano que triunfa dentro y fuera de Euskal Herria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pilotakada, Euskal Herrian zein kanpoan arrakasta lortu duen esku pilotan oinarritutako bideojokoa

Última actualización

Pilotakada es un juego de pelota vasca desarrollado por un profesor de matemáticas tafallés: Aralar Erdozain. Lanzó la aplicación en julio y ya ha conseguido más de 30.000 descargas, más de la mitad en México. El juego está disponible para Android y iPhone en euskera, castellano, inglés y francés, y Aralar ya trabaja para llevarlo también a los ordenadores.

Videojuegos Jóvenes Navarra Tafalla Tecnología

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