Pilotakada, un videojuego inspirado en la pelota mano que triunfa dentro y fuera de Euskal Herria

Pilotakada es un juego de pelota vasca desarrollado por un profesor de matemáticas tafallés: Aralar Erdozain. Lanzó la aplicación en julio y ya ha conseguido más de 30.000 descargas, más de la mitad en México. El juego está disponible para Android y iPhone en euskera, castellano, inglés y francés, y Aralar ya trabaja para llevarlo también a los ordenadores.