APP-a

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pilotakada, Euskal Herrian zein kanpoan arrakasta lortu duen eskupilotan oinarritutako bideojokoa

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aralar Erdozain Tafallako matematikako irakasleak sortu du euskal pilotan oinarritutako bideojoko hau. Uztailean kaleratu zuen aplikazioa, eta dagoeneko 30.000 deskarga baino gehiago lortu ditu; erdiak baino gehiago, Mexikon. Android eta iPhone gailuetarako dago eskuragarri, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. Erdozain, gainera, jokoa ordenagailuetara eramateko lanean ari da.

Bideo-jokoak Gazteak Nafarroa Tafalla Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X