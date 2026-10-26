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Pilotakada, Euskal Herrian zein kanpoan arrakasta lortu duen eskupilotan oinarritutako bideojokoa
Aralar Erdozain Tafallako matematikako irakasleak sortu du euskal pilotan oinarritutako bideojoko hau. Uztailean kaleratu zuen aplikazioa, eta dagoeneko 30.000 deskarga baino gehiago lortu ditu; erdiak baino gehiago, Mexikon. Android eta iPhone gailuetarako dago eskuragarri, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. Erdozain, gainera, jokoa ordenagailuetara eramateko lanean ari da.
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