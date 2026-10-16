Teknologia
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Teslak Roadster autoa aurkeztu du, segundu bat baino gutxiagoan 0tik 100era azeleratzeko gai den ibilgailua

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Teslako eta SpaceXeko ingeniarien arteko lankidetzan garatutako sistemak presio oso altuan gordetako aire konprimitua erabiltzen du, koheteentzako ohiko erregaiaren ordez. "Bada, funtzionatu egin du", adierazi du Elon Musk Teslako kontseilari ordezkariak maniobren ondoren. Enpresaburuak onartu du ibilgailua ez dagoela "segurtasunerako optimizatuta", horregatik, baliteke errepide publikoetan zirkulatzeko homologaziorik ez lortzea

Automobilgintza Teknologia

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