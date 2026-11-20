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GTA VI kaleratuta, arrakasta handia izaten ari da zaletuen artean
Jokoa merkaturatu baino lehenagotik, GTA VI jada arrakasta bat izan da. Kritikak inoizko puntuazio onenetariko batzuk eman dizkiote, eta zaletuak jada jokoaz gozatzen dabiltza.
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