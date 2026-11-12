Googlek betaurreko adimendunak kaleratu ditu: pribatutasuna da lehentasuna, "perbertitu betaurrekoak" saihesteko
Baimenik gabeko grabazioak eragozteko, betaurreko berriek desaktibatu eta isilarazi ezin diren LED adierazle argitsu bat eta obturadore-soinu bat dituzte.
Googlek betaurreko adimendunen aldeko apustua egin du, Gemini adimen artifizialak bultzatutako gailuen belaunaldi berri batekin, baina oraingoan pribatutasuna baliatu dute argudio nagusi gisa, gizartean piztu duten arbuioa saihesteko asmoz, produktu horiek "perbertitu betaurrekoak" izan daitezkeela uste baitute askok. Google Glass bezala ezagututako betaurrekoen porrotetik 13 urtera merkaturatu dituzte adimendun betaurreko berriak.
Baimenik gabeko grabazioak eragozteko, betaurreko berriek LED argi-adierazle bat eta obturadore-soinu bat dituzte, desaktibatu edo isilarazi ezin direnak. Gainera, erabiltzailea argia estaltzen saiatzen bada, sentsore sistema batek automatikoki blokeatzen du irudiak hartzea. Bideoak ere 90 segundora mugatuta egongo dira, eta grabazioa gelditu egingo da betaurrekoak kentzean edo patillak tolestean.
Googlek neurri horiek indartuko ditu bere plataformetan murrizketak eginez: debekatu egingo du LEDak ezkutatzeko pegatinen salmenta eta publizitatea, betoa jarriko die aurpegia ezagutzeko eta zuzenean emateko aplikazioei Google Playn, eta gailuen erabilera 18 urtetik gorakoei mugatuko die.
"Gure asmoa da oinarri batzuk bultzatzea, gainerako enpresek urrats horiek jarrai ditzaten eta industria osoaren pribatutasun irizpidea zorroztu dadin", azaldu du Juston Payne Googleko XR dibisioko produktu arduradunak.
Betaurrekoek Gemini eta Maps, Calendar eta Translate bezalako zerbitzuak osatzen dituzte, 70 hizkuntza baino gehiagoko denbora errealeko itzulpenarekin. Era berean, AAk ingurunea interpretatzeko kamera erabiltzea ahalbidetzen dute, nahiz eta Googlek ziurtatu du irudiek automatikoki lausotzen dituztela oinezkoen aurpegiak, eta ez direla gordetzen eta ez direla gailuak entrenatzeko erabiltzen.
Hasierako katalogoak hiru eredu izango ditu, 395 dolarretik hasita, eta sei Gentle Monsterrenak, 449 dolarretik hasita. Betaurrekoek bederatzi orduko autonomia eskainiko dute eta abenduaren 10ean iritsiko dira AEBko dendetara, Googlek pantaila integratua duen eredua lantzen duen bitartean.