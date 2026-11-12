Google lanza sus gafas inteligentes: la privacidad es la prioridad

Google ha vuelto a apostar por las gafas inteligentes, con una nueva generación de dispositivos impulsados por su inteligencia artificial Gemini, pero esta vez con la privacidad como principal argumento para evitar el rechazo social que han despertado estos productos, apodados "gafas de pervertido". Este lanzamiento se produce 13 años después del fracaso de las Google Glass.

Para impedir las grabaciones sin consentimiento, las nuevas gafas incorporan un indicador luminoso led frontal y un sonido de obturador que no se pueden desactivar ni silenciar. Además, si el usuario intenta tapar la luz, un sistema de sensores bloquea automáticamente la captura de imágenes. Los vídeos también estarán limitados a 90 segundos y la grabación se detendrá al quitarse las gafas o plegar sus patillas.

Google reforzará estas medidas con restricciones en sus plataformas: prohibirá la venta y publicidad de adhesivos para ocultar los ledes, vetará en Google Play las aplicaciones de reconocimiento facial y retransmisión en directo y limitará el uso de los dispositivos a mayores de 18 años.

"Nuestro propósito es marcar un ejemplo para que el resto de empresas sigan estos pasos y se eleve el listón de privacidad de toda la industria", ha explicado Juston Payne, responsable de producto de la división XR de Google.

Las gafas integran Gemini y servicios como Maps, Calendar y Translate, con traducción en tiempo real de más de 70 idiomas. También permiten utilizar la cámara para que la IA interprete el entorno, aunque Google asegura que las imágenes difuminan automáticamente los rostros de los viandantes y no se almacenan ni se utilizan para entrenar modelos.

El catálogo inicial contará con tres modelos desde 395 dólares y seis de Gentle Monster desde 449 dólares. Las gafas ofrecerán hasta nueve horas de autonomía y llegarán a las tiendas estadounidenses el 10 de diciembre, mientras Google prepara una segunda generación con pantalla integrada.