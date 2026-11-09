El Gobierno español plantea paralizar TikTok por vídeos de abuso sexual infantil

El Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno español ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe sobre casos de abuso sexual infantil en TikTok, y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, según han informado fuentes del Ministerio este lunes.

En el escrito, el Ministerio traslada a la Fiscalía la información conocida para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para "garantizar" la protección integral de niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados.

Maldita.es ha publicado este lunes una investigación en la que asegura haber identificado más de 1000 vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148 000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10 %) y ha bloqueado otros 13 (el 26 %) únicamente en España. En el 6 % de los casos no ha dado respuesta y en el 58 % restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38 % de las cuentas denunciadas seguía activo.