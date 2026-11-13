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Microsoften zerbitzuak pixkanaka berreskuratzen ari dira, mundu mailako etenaldiaren ostean

Iragarkia
November 13, 2026, India: In this photo illustration, a user searches for "Outlook login" on a smartphone, with the Microsoft logo in the background, as a global outage left users struggling to access Outlook, Teams and other Microsoft services, in India on November 13, 2026.,Image: 1152196398, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: David Talukdar / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 13/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mundu osoko enpresa eta administrazio askoren jarduna baldintzatu dute. Posta elektronikoa eta bideokonferentziak izan dira kaltetutako zerbitzuetako batzuk. Konpainiak baztertu egin du zibereraso bat izan denik, eta zerbitzarien gainkargari egotzi dio gertatutakoa.

Microsoft Internet Teknologia

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