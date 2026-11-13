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Microsoften zerbitzuak pixkanaka berreskuratzen ari dira, mundu mailako etenaldiaren ostean
Mundu osoko enpresa eta administrazio askoren jarduna baldintzatu dute. Posta elektronikoa eta bideokonferentziak izan dira kaltetutako zerbitzuetako batzuk. Konpainiak baztertu egin du zibereraso bat izan denik, eta zerbitzarien gainkargari egotzi dio gertatutakoa.
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