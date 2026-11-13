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Microsoft recupera progresivamente sus servicios tras una caída global de varias horas

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November 13, 2026, India: In this photo illustration, a user searches for "Outlook login" on a smartphone, with the Microsoft logo in the background, as a global outage left users struggling to access Outlook, Teams and other Microsoft services, in India on November 13, 2026.,Image: 1152196398, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: David Talukdar / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 13/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Microsoften zerbitzuak pixkanaka berreskuratzen ari dira, mundu mailako etenaldiaren ostean

EITB

Última actualización

La incidencia ha afectado a servicios como el correo electrónico y las videollamadas, y ha paralizado empresas y administraciones de medio mundo. La compañía descarta un ciberataque y atribuye el fallo a una sobrecarga en sus servidores.

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