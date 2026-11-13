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Microsoft recupera progresivamente sus servicios tras una caída global de varias horas
La incidencia ha afectado a servicios como el correo electrónico y las videollamadas, y ha paralizado empresas y administraciones de medio mundo. La compañía descarta un ciberataque y atribuye el fallo a una sobrecarga en sus servidores.
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