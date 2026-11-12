Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos Outlook y Teams

La empresa Microsoft ha informado que algunos de sus servicios, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, han sufrido una caída global.

Microsoft, considerado la mayor empresa de software del mundo, ha visto cómo sus plataformas han sufrido una interrupción simultánea. Primero, la tecnológica ha reconocido haber identificado fallos en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la en la nube en América. Pero luego se ha extendido.

"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", ha informado la compañía en un mensaje en la red social X. Según ha explicado, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, ha registrado un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando. "Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio", ha apuntado en su última publicación en X.