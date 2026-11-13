Microsoft ha informado de que sus servicios están recuperándose progresivamente en las distintas regiones afectadas por una caída que ha mantenido durante más de 20 horas fuera de servicio o con problemas de funcionamiento a herramientas como Teams, Outlook y su asistente de inteligencia artificial (IA), Copilot.

La compañía ha comunicado, a través de la cuenta Microsoft 365 Status, que la recuperación avanza en todas las zonas afectadas. En concreto, ha señalado que se están registrando mejoras generalizadas en Norteamérica, una evolución sostenida en gran parte de Europa y señales positivas de recuperación en Asia-Pacífico.

No obstante, Microsoft continúa trabajando para estabilizar la infraestructura recuperada y solucionar los problemas que todavía persisten. La empresa ha advertido de que algunos usuarios pueden seguir experimentando interrupciones puntuales en el acceso a los servicios o retrasos en la recepción de correos electrónicos.

Una incidencia que se extendió a varios servicios de Microsoft

Los primeros problemas se detectaron este jueves por la tarde en el acceso y el funcionamiento de Microsoft Teams. Posteriormente, la incidencia se extendió a los buzones de Exchange Online y terminó afectando a distintos servicios de Microsoft 365.

Entre las herramientas afectadas se encuentran también Copilot, SharePoint y Defender XDR, lo que amplió el alcance de una interrupción que ha perjudicado a usuarios y organizaciones en diferentes regiones del mundo.

ChatGPT y Claude, afectados en su integración con Microsoft

La caída también ha tenido consecuencias para dos de los principales chatbots de inteligencia artificial, ChatGPT y Claude. En ambos casos, los problemas han afectado a los conectores que permiten integrar estas herramientas en los servicios de Microsoft, pero no a su funcionamiento independiente.

Microsoft descarta un incidente de ciberseguridad

En cuanto al origen de la incidencia, Microsoft ha apuntado a una elevada carga en su infraestructura. Según la BBC, la compañía ha atribuido el fallo a esa sobrecarga, mientras que Bloomberg ha explicado que un proceso central de los servidores afectados se saturó, dejó de responder y provocó una pérdida de capacidad.

Por su parte, Charles Lamanna, directivo de Microsoft, ha asegurado que no se trata de un incidente relacionado con la ciberseguridad y que no hay constancia de actividad maliciosa.