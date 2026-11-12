Microsoften zerbitzuak, besteak beste Outlook eta Teams, bertan behera gelditu dira mundu osoan
Microsoft enpresak jakinarazi du bere zerbitzuetako batzuek, tartean Microsoft Outlook eta Microsoft Teams plataformek, mundu mailako etena izan dutela.
Microsoft, munduko software-enpresa handientzat jotzen denak, bere plataformek aldi berean izandako etenaren berri eman du. Hasieran, teknologia-enpresak onartu du erabiltzaile batzuek arazoak izan dituztela Exchange Online zerbitzuko postontzietara sartzeko. Hodeian oinarritutako posta elektronikoko zerbitzua da hori, Amerikan eskaintzen dena. Ondoren, ordea, arazoa beste eskualde batzuetara ere hedatu da.
"Eraginak arintzeko lanean ari garen bitartean, baieztatu dugu arazoak Microsoft 365 zerbitzuaren konektibitateari eragin diezaiokeela edozein eskualdetako erabiltzaileei", jakinarazi du konpainiak X sare sozialean argitaratutako mezu batean.
Azaldu duenez, "hainbat eskualdetako" azpiegituraren zati batek "karga handia" izan du, eta horrek konexio-akatsak eragin ditu.
Mundu osoko gorabehera teknikoak monitorizatzen dituen Downdetector atari espezializatuak salaketa kopuruaren gorakada erregistratu du, tokiko 13:00ak aldera (18:00 GMT), honako zerbitzu hauetan: Microsoft Outlook posta elektronikoan; Microsoft 365 plataforman (Word, Excel eta PowerPoint, besteak beste); Microsoft Teams mezularitza eta bideokonferentzia zerbitzuan; eta Microsoft Copilot adimen artifizialean (AA).
Erraldoi teknologikoak arazoa konpontzeko teknikariak egiten ari diren urratsen berri eman du, baina oraindik gertatutakoa ikertzen ari da.
"Konfigurazio-aldaketa bat probatzen ari gara, zerbitzariek osasun-kontrol automatikoak gainditzea eragozten duen eta erabilgarri ez izatea eragiten duen arazoa konpontzeko. Aldi berean, kaltetutako zerbitzari guztiak berrabiarazteko prozesua abiatu dugu, eta zerbitzura itzuli ahala haien egoera monitorizatzen ari gara", adierazi du X sare sozialean argitaratutako azken mezuan.