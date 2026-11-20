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GTA VI está siendo todo un éxito entre los aficionados
Euskaraz irakurri: GTA VI kaleratuta, arrakasta handia izaten ari da zaletuen artean
Desde antes de la comercialización del juego, el GTA 6 ya era un éxito. La crítica le ha otorgado algunas de las mejores puntuaciones de su historia y los aficionados ya están disfrutando del juego.
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