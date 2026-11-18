Latxa es una inteligencia artificial abierta creada por el centro HiTZ de la UPV/EHU para hablar y escribir en euskera, y hoy han presentado su tercera versión: Latxa 3 aporta nuevas capacidades de búsqueda de información actualizada, traducción y comprensión de imágenes. También ha mejorado sus capacidades de razonamiento y programación.

Latxa 3 ofrece de forma gratuita las funcionalidades más avanzadas de la inteligencia artificial en euskera La plataforma cuenta ya con más de 4.000 usuarios registrados y esperan que con la comercialización de la tercera versión se multiplique esta cifra en los próximos meses.

Con esta nueva versión, las capacidades de la herramienta han dado un salto cualitativo: la Latxa de ahora es más potente, entiende las imágenes, traduce a 21 idiomas y puede consultar fuentes externas para dar respuestas actualizadas y más fiables.

Los miembros del centro HiTZ han destacado que permite, por ejemplo, preparar las comunicaciones escolares a las familias en diferentes idiomas, para lo que han tenido en cuenta las principales lenguas de las personas migrantes que viven aquí, como el árabe, el rumano, el urdú y el bengalí, "de esta manera, el euskera puede convertirse en punto de partida y destino de la comunicación diaria entre las diferentes comunidades lingüísticas", han señalado.

Latxa ha contado con la colaboración de EiTB: indexa en directo las noticias que publicamos en internet para que la actualidad tenga relevancia en las respuestas de la inteligencia artificial. También han colaborado Berria y Tokikom, lo que permitirá que los contenidos de los medios locales también aparezcan en las búsquedas de Latxa.

Latxa forma parte de una infraestructura abierta y pública a largo plazo cuyo objetivo es que el euskera ocupe su lugar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Tanto el modelo como el código se distribuyen con licencia abierta y se pueden utilizar de forma gratuita

A medida que la ciudadanía vaya utilizando Latxa 3 y valorando sus respuestas, colaborará en la mejora colaborativa de la inteligencia artificial en euskera.

Conoce las capacidades de Latxa 3 y pruébalo tú mismo: https://latxa.hitz.eus