Microsoft sigue sin resolver la caída global de Outlook, Teams y Copilot

Microsoft sigue trabajando para corregir una caída global que afecta desde ayer a algunos de sus servicios, entre los que se encuentran Teams, Outlook y su software de Inteligencia Artificial (IA), Copilot, al experimentar "problemas de conectividad", que de momento no está logrando resolver.

En un primer momento Microsoft informó ayer de que estaba "viendo resultados positivos" en la resolución de la incidencia que está afectando globalmente, horas más tarde, ya hoy por la mañana, ha comunicado que las soluciones no estaban surtiendo efecto según lo esperado.

Aun así, ha detectado una "recuperación parcial" en las regiones donde ha aplicado las soluciones, aunque de momento esta no es sostenida y la compañía sigue trabajando en varios frentes para restablecer los servicios.

Los primeros reportes llegaron ayer por la tarde a través del portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, con un pico de cerca de 140 000 personas informando sobre las incidencias que estaban afectando a Outlook, y con reportes en más de 70 países.

Según la BBC, un ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna, ha declarado que no es un incidente que tenga que ver con ciberseguridad, y no hay constancia de actividad maliciosa. Asimismo, Microsoft ha informado de que la causa se debe a una "carga elevada" en su infraestructura.

Además, otras tecnológicas como OpenAI y Anthropic están informando de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft para ser totalmente operativos.



