Chivite subraya que el informe de la UCO no menciona la adjudicación de las obras del túnel de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha querido dejar claro en una comparecencia en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra que el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre los supuestos casos de corrupción del socialista Santos Cerdán no menciona en ningún momento la adjudicación de las obras del túnel de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinabar, empresas implicadas en estos casos.

Chivite ha respondido a las preguntas de UPN y PP en la comisión, quienes han pedido la dimisión de la presidenta y han recordado que su gobierno dio 76 millones de euros a una UTE en la que participaba una empresa, Servinabar, de la que es dueño Cerdán en un 45 %.

La presidenta, que ha dado todas las explicaciones sobre la adjudicación junto al consejero de Cohesión, Óscar Chivite, ha recordado que la Cámara de Comptos tampoco cuestión la adjudicación, aunque sí que hizo unas recomendaciones para mejorar el proceso.

Del mismo modo, ha resaltado que el presidente de la Cámara de Comptos compareció en el Parlamento y afirmó que la asesoría jurídica "analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y no detectó ningún tipo de responsabilidad ni contable ni de ninguna otra naturaleza".



También ha recordado que el Gobierno foral pidió personarse en la causa que instruye el Tribunal Supremo, "por si hubiera alguna consecuencia patrimonial que suponga un perjuicio para la Hacienda foral y se nos ha denegado esa personación precisamente porque en estos momentos no hay indicios de que así sea".



En todo caso, María Chivite se ha puesto "a disposición de la UCO y de los tribunales para aportar toda la información que necesiten". "Si la requieren, por supuesto, estaremos a disposición de la Justicia para colaborar porque somos los primeros interesados en saber", ha resaltado.

La presidenta de PSN ha reafirmado que no tienen “ningún indicio de ilegalidad” en la adjudicación del contrato, y que ni ella ni el consejero adjudican los contratos de obras públicas.

Además, ha aclarado que no podían saber que el 45 % de la empresa Servinabar era de Cerdán, “la administración en ningún caso podría saber el acuerdo societario de Servinabar”, porque únicamente constaba en un documento privado.

Por último, ha dicho que el Gobierno de Navarra ya ha tomado medidas para analizar todas las adjudicaciones concedidas a la citada UTE, y que su voluntad es que “se sepa lo que se tenga que saber”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha subrayado que Santos Cerdán, "amigo, jefe y mentor" de María Chivite ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo "por posibles delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho" y ha asegurado que Cerdán es "la persona que ha mandado en Navarra desde que Chivite es presidenta". "Usted estuvo al servicio de Santos Cerdán y puso el Gobierno de Navarra al servicio de Santos Cerdán", ha dicho a Chivite.



Javier Esparza ha afirmado que "el Gobierno de María Chivite adjudicó 76 millones de euros a una UTE donde está incluida la empresa de Santos Cerdán". "Usted adjudicándole a su amigo Santos Cerdán 76 millones de euros. Yo no sé cómo no le da vergüenza. ¿Le compensa seguir pese a este bochorno? Por acción o por omisión debe dimitir", ha destacado.



Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "la única forma de limpiar la imagen de Navarra es la desaparición del núcleo duro de la corrupción de la Comunidad foral de Navarra y, evidentemente, la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, porque el entorno está totalmente tocado y hundido".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha asegurado que la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras públicas ya ha empezado, "pero al revés, condenando antes de investigar". Se ha preguntado "para qué una comisión de investigación si ya están repartiendo las condenas" y ha declarado que en la oposición, "más que la verdad, lo que buscan es el linchamiento político".



Laura Aznal, de EH Bildu, tras pedir "firmeza, claridad y honestidad" para recuperar la confianza de la ciudadanía, ha exigido una investigación de lo sucedido "con todas las garantías y consecuencias jurídicas".



Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha comentado que el informe de la UCO apunta a una posible trama de corrupción pero "no señala ninguna ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra". No obstante, ha dicho que su grupo apoya la creación de la comisión de investigación "para avanzar en la confianza de la ciudadanía en las instituciones".



El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán, quien ha destacado que en la "filtración" del informe de la UCO "no se señala directamente" a la adjudicación de las obras de Belate, ha pedido la "máxima transparencia, máxima contundencia y depuración de hasta las últimas responsabilidades" ante la corrupción.