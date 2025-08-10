Bilbao
"Etarras asesinos", pintadas en la Herriko Taberna de Santutxu

Abuztuaren 10ean margoketak agertu dira Bilboko zenbait auzoetan.
18:00 - 20:00
En la Herriko Taberna de Santutxu han pintado "etarras asesinos". EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: "ASESINOS" eta "ETARRAS" margotu dute Santutxuko herriko tabernan
Este domingo han aparecido pintadas contra la izquierda abertzale en varios barrios de Bilbao. En de las pintadas, la de la Herriko Taberna de Santutxu, se podía leer la frase "etarras asesinos" en la persiana del local. Además, en Solokoetxe también han aparecido pintadas en varias paredes de la calle.

EH Bildu Bizkaia Bilbao Santutxu Política Sortu

