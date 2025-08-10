Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"ASESINOS" eta "ETARRAS" margotu dute Santutxuko herriko tabernan

Abuztuaren 10ean margoketak agertu dira Bilboko zenbait auzoetan.
18:00 - 20:00

Pintaketa egin dute Santutxuko herriko tabernaren aurrealdean. EITB Media.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ezker abertzalearen aurkako pintaketak agertu dira gaur Bilboko auzo batzuetan. Santutxuko herriko tabernan, esaterako, "ASESINOS" eta "ETARRAS" idatzi dute lokaleko bi pertsianetan. Solokoetxen ere agertu dira pintaketak, kaleko horma batzuetan. Bilboko Sortuk gaitzetsi egin ditu gertaera horiek.

EH Bildu Bizkaia Bilbo Santutxu Politika Sortu

Albiste gehiago politika

Gehiago kargatu