El Gobierno Vasco licita 225 VPO en el barrio de Larrein de Vitoria-Gasteiz
Visesa, la sociedad pública del Gobierno Vasco para la promoción de vivienda protegida en alquiler, ha licitado este martes el contrato para la construcción de 225 viviendas de protección oficial, sus anejos y la urbanización en las parcelas RCP-1A y RCP-1B del sector 13 del barrio de Larrein, en Vitoria-Gasteiz.
El Consejo de Administración de Visesa ha aprobado la contratación de la ejecución de las obras por un presupuesto de 38,5 millones de euros, con un valor estimado de 45,6 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.
La sociedad ha decidido no dividir el contrato en lotes debido a la necesidad de coordinar de forma unitaria la ejecución de las diferentes prestaciones, algo que , según indica, podría verse dificultado en caso de que intervinieran varios contratistas.
El plazo para la presentación de propuestas finalizará el próximo 26 de septiembre.
