Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko 225 etxebizitza lizitatu ditu Gasteizko Larrein auzoan

Visesak lehiaketara atera ditu alokairuko etxebizitza babestuaren sustapen honen obrak, 38,5 milioi euroko aurrekontuarekin eta 24 hilabeteko egikaritze-epearekin. Kontratua, eranskinak eta urbanizazioa barne, irailaren 26ra arte aurkeztu ahal izango da.
Etxebizitza Vitoria-Gasteizen. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Visesak, alokairuko etxebizitza babestuak sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoak, Gasteizko Larrein auzoko 13. sektoreko RCP-1A eta RCP-1B partzeletan babes ofizialeko 225 etxebizitza, horien eranskinak eta urbanizazioa eraikitzeko kontratua lizitatu du astearte honetan.

Visesako Administrazio Kontseiluak obrak egiteko kontratazioa onartu du 38,5 milioi euroko aurrekontuarekin, 45,6 milioiko balio zenbatetsiarekin eta 24 hilabeteko egikaritze-epearekin.

Sozietateak kontratua lotetan ez zatitzea erabaki du, prestazioen betearazpena modu bateratuan koordinatu behar delako, eta, adierazi duenez, hori zaildu egin daiteke kontratista batek baino gehiagok esku hartuz gero.

Proposamenak aurkezteko epea irailaren 26an amaituko da.

Gasteiz Etxebizitza Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

