Ernai llama a reivindicar la independencia de Euskal Herria el 14 de septiembre en San Sebastián

Rueda de prensa de Ernai
18:00 - 20:00
Bilbao. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriaren independentzia aldarrikatzeko deia egin du Ernaik irailaren 14an Donostian

Última actualización

Se trata de una movilización en la que también se pretende recordar a Txiki y Otaegi cuando se cumple el 50 aniversario de su fusilamiento durante la dictadura franquista. 

