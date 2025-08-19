Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Irailaren 14an independentziaren aldeko manifestazio bat deitu du Ernaik Donostian

Rueda de prensa de Ernai
18:00 - 20:00
Bilbo. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

"Ekin eta bultza" lelopean, Euskal Herriko independentzia aldarrikatu nahi dute. Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrena ere oroituko dute.

Donostia Bilbo Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu