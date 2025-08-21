Memoria histórica
Entregados a su familia los restos de un joven anarquista fusilado en Ezkaba durante la Guerra Civil

Euskaraz irakurri: Gerra Zibilean San Cristobalen ihesaldian fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak entregatu dituzte

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha presidido el acto de entrega de los restos de Ignacio Francisco Caneda Deza a sus familiares. Se trata de un joven anarquista nacido en EE. UU. , que fue fusilado tras un fallido intento de fuga desde el fuerte de San Cristóbal durante la Guerra Civil, en el que estaba preso desde junio de 1936 por su activismo político durante los años previos.

