Ezkaban fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak familiari eman dizkiote

Restos de Ignacio Francisco Caneda Deza
Francisco Canedaren iloba. Argazkia: EFE.

Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilari Ana Ollo buru izan da Ignacio Francisco Canedaren gorpuzkiak senitartekoei emateko ekitaldian. AEBetan jaiotako anarkista gazte hau, Gerra Zibilean San Kristobal gotorlekutik ihes egiten saiatu ondoren fusilatu zuten. 1936ko ekainetik preso zegoen bere aktibismo politikoagatik.

